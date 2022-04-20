Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
20 апреля 2022, 11:42 2

В Благовещенске началась подготовка к купальному сезону

Для горожан оборудуют восемь зон отдыха

В Благовещенске началась подготовка к купальному сезону
Фото: t.me/blagoveshchensk_rf

Купальный сезон стартует 1 июня. В этом году благовещенцы смогут отдохнуть у воды на восьми территориях, однако купаться там не разрешат. Сейчас управление по делам ГО ЧС готовится к оборудованию спасательных постов, рассказали в администрации Благовещенска.

Сообщается, что на постах в Моховой Пади, в районе переулков Связной, Уралова, улицы Артиллерийской, Амурской, 1, и в посёлке Зазейский установят наблюдательные вышки, стенды с правилами поведения и профилактики несчастных случаев на воде. У первого Владимировского озера и на берегу Зеи в Белогорье будут дежурить матросы-спасатели.

С 23 мая начнётся проверка, очистка от мусора и опасных предметов дна акваторий в местах отдыха на реках Амур и Зея, Владимировском озере, ручье Буяновском. Все работы завершатся к началу купального сезона.

Просмотров всего: 514

#отдых #дети #природа

распечатать


Общество 6

В Белогорске во вторник отключат отопление

Общество

На калининском «кольце» в Благовещенске начинают устройство основания под асфальт
Общество

В Благовещенске в фестивале дарения «Мы вместе» поучаствовали более 1 200 человек
Общество

В Благовещенске начал работать Городской парк
Комментарии
Показать все (2)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    "В этом году благовещенцы смогут отдохнуть у воды на восьми территориях, однако купаться там не разрешат."

    Любопытно посмотреть, как это "не разрешат" у них получится. )))

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 дня назад

    Купать можно, но запретят. Блин да вам только русский язык в школе вести!!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь