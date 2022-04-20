В Благовещенске началась подготовка к купальному сезону

Купальный сезон стартует 1 июня. В этом году благовещенцы смогут отдохнуть у воды на восьми территориях, однако купаться там не разрешат. Сейчас управление по делам ГО ЧС готовится к оборудованию спасательных постов, рассказали в администрации Благовещенска.

Сообщается, что на постах в Моховой Пади, в районе переулков Связной, Уралова, улицы Артиллерийской, Амурской, 1, и в посёлке Зазейский установят наблюдательные вышки, стенды с правилами поведения и профилактики несчастных случаев на воде. У первого Владимировского озера и на берегу Зеи в Белогорье будут дежурить матросы-спасатели.

С 23 мая начнётся проверка, очистка от мусора и опасных предметов дна акваторий в местах отдыха на реках Амур и Зея, Владимировском озере, ручье Буяновском. Все работы завершатся к началу купального сезона.