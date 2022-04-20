Госдума ввела обязательную маркировку животных

Фото: pixabay.com

Во вторник, 19 апреля, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об обязательной маркировке животных. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Маркирование представляет собой нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования и является обязанностью владельцев животных. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из типов средств маркирования, предусмотренных ветеринарными правилами маркирования и учета животных, в зависимости от вида животного», – указано в пояснительной записке к закону.

В пресс-службе Госдумы отметили, что учёт животных на территории РФ уже ведется:

в 79 субъектах осуществляется маркирование и учет крупного рогатого скота;

в 41 регионе учет животных ведется в электронном виде.

Законопроект вносит технические правки в части замены термина «идентификация» на термин «маркирование». Информация о животных будет содержаться в единой базе.

Важно отметить, что животных, не относящихся к сельскохозяйственным и принадлежащим гражданам, на учёт ставить не нужно.

Точный перечень животных, подлежащих маркировке, определит правительство России.