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20 апреля 2022, 12:23 5

Госдума ввела обязательную маркировку животных

Законопроект приняли в первом чтении

Госдума ввела обязательную маркировку животных
Фото: pixabay.com

Во вторник, 19 апреля, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об обязательной маркировке животных. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Маркирование представляет собой нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования и является обязанностью владельцев животных. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из типов средств маркирования, предусмотренных ветеринарными правилами маркирования и учета животных, в зависимости от вида животного», – указано в пояснительной записке к закону.

В пресс-службе Госдумы отметили, что учёт животных на территории РФ уже ведется:

  • в 79 субъектах осуществляется маркирование и учет крупного рогатого скота;
  • в 41 регионе учет животных ведется в электронном виде.

Законопроект вносит технические правки в части замены термина «идентификация» на термин «маркирование». Информация о животных будет содержаться в единой базе.

Важно отметить, что животных, не относящихся к сельскохозяйственным и принадлежащим гражданам, на учёт ставить не нужно.

Точный перечень животных, подлежащих маркировке, определит правительство России.

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#животные #закон #российская власть

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    4 дня назад

    Каждой курице и кролику - по чипу! Птицефабрики обрадуются-то как!

  • Abrvalg

    Abrvalg
    4 дня назад

    DimonS, речь о животных. Вы животное от птицы отличить можете же? Судя по комментарию - нет

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    Abrvalg, ПТИ́ЦЫ (Aves), самый многочисленный класс наземных позвоночных ЖИВОТНЫХ из типа хордовых. Отличаются от прочих совр. животных тем, что их тело покрыто перьями, а передние конечности преобразованы в органы полёта – крылья.(википедия)

  • Dmitri Stein

    Dmitri Stein
    4 дня назад

    DimonS, отличить довольно просто: лалеко не все животные являются птицами, но всякая птица - животное. Равно как животными являются пресмыкающиеся, земноводные (лягушки, к примеру) и - представьте себе - рыбы. Всё это животные. Причём позвоночные животные. А есть ещё беспозвоночные - например, насекомые. Да, и это тоже животные.

  • DimonS

    DimonS
    4 дня назад

    Dmitri Stein, я-то причем? Я знаю что такое животный и растительный мир и чем они отличаются.

    Abrvalg, судя по вашему комментарию, вы в школе на биологии только страницу с голой женщиной рассматривали :))

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