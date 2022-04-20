Школьникам начнут рассказывать об истории России с 1 класса. Нововведение прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила – в правде!».

Отметим, что в июле 2021 года президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию по историческому просвещению, среди задач которой были названы анализ «деятельности иностранных структур», наносящих ущерб интересам России, и подготовка «контрпропагандистских мероприятий».

В конце марта 2022 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать украинские школьные учебники. В ходе анализа выяснилось, что авторы «исказили историческую правду» и «нацеливали детей на ненависть к России», отметил в своей речи Сергей Кравцов.

— Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса. При этом речь идет не об уроках истории, а о просветительских программах, – сообщил глава Минпросвещения.

Сейчас уроки истории в школах начинаются с пятого класса, а Великую Отечественную войну подробно проходят лишь в 10-11-х классах. Те выпускники, которые перешли в средне-специальные учебные заведения, не изучают детально этот период российской истории.

— На первом курсе в колледже студентов ждёт общеобразовательная программа, а углубленное изучение предполагается на втором курсе только у специалистов, которым эти знания необходимы (например, у юристов), – сообщают в амурском министерстве образования.

Этот комментарий подтверждается и российскими экспертами.

— Несмотря на то, что в средних специальных учебных заведениях есть история, акцент в них все же делается на профессиональной подготовке учащихся, – отметил доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.