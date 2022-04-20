Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
20 апреля 2022, 15:10 3

Российским школьникам начнут преподавать историю с первого класса

Нововведение в школьной программе анонсировал министр просвещения России

Российским школьникам начнут преподавать историю с первого класса
Фото: edu.gov.ru

Школьникам начнут рассказывать об истории России с 1 класса. Нововведение прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила – в правде!».

Отметим, что в июле 2021 года президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию по историческому просвещению, среди задач которой были названы анализ «деятельности иностранных структур», наносящих ущерб интересам России, и подготовка «контрпропагандистских мероприятий».

В конце марта 2022 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать украинские школьные учебники. В ходе анализа выяснилось, что авторы «исказили историческую правду» и «нацеливали детей на ненависть к России», отметил в своей речи Сергей Кравцов.

— Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса. При этом речь идет не об уроках истории, а о просветительских программах, – сообщил глава Минпросвещения.

Сейчас уроки истории в школах начинаются с пятого класса, а Великую Отечественную войну подробно проходят лишь в 10-11-х классах. Те выпускники, которые перешли в средне-специальные учебные заведения, не изучают детально этот период российской истории.

— На первом курсе в колледже студентов ждёт общеобразовательная программа, а углубленное изучение предполагается на втором курсе только у специалистов, которым эти знания необходимы (например, у юристов), – сообщают в амурском министерстве образования.

Этот комментарий подтверждается и российскими экспертами.

— Несмотря на то, что в средних специальных учебных заведениях есть история, акцент в них все же делается на профессиональной подготовке учащихся, – отметил доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

Просмотров всего: 527

#дети #история #образование #российская власть

распечатать


Общество

В Благовещенске начал работать Городской парк
Общество

Росавиация продлила ограничение на полёты в южные аэропорты России
Общество 10

Товары ушедших из России брендов будут импортировать без их разрешения
Происшествия

Амурчанка попала в колонию за уклонение от уплаты алиментов
Комментарии
Показать все (3)
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 дня назад

    Ок. Главное чтобы разницы не было. У учебников.

    По которым родителей учили и по которым будут учить детей.

    1984

  • 89146186960

    89146186960
    3 дня назад

    да отъ***тесь уже от школ, учителей и учеников со своими гениальными идеями. Учителям некогда учить, всё отчеты строчат да совещания заседают. Восстановите качество знаний, а с воспитанием и родители справятся

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Когда учителям учить? Перед уроками пропоют гимн, вдохновятся патриотизмом, а пока придут в себя, и урок закончился...

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь