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20 апреля 2022, 09:53 2

В апреле стартуют беспересадочные полёты по маршруту Благовещенск – Москва

Амурчане смогут добраться до столицы на авиалайнере «Уральских авиалиний»

В апреле стартуют беспересадочные полёты по маршруту Благовещенск – Москва
Фото: аэропорт Благовещенска

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует приступить к беспересадочным полётам по маршруту Благовещенск – Москва со следующей недели. С 25 апреля рейсы будут выполняться на авиалайнере Airbus A320neo ежедневно.

Вылет из Благовещенска запланирован на 10:35, прибытие в аэропорт Домодедово в 12:40 по московскому времени, сообщает амурский минтранс.

Самолёты «Уральских авиалиний» также продолжат ежедневно летать и по направлению Благовещенск – Екатеринбург.

Расписание всех авиарейсов размещено на сайте аэропорта Благовещенска.

В то же время

Авиакомпания «Аврора» объявила акцию на рейсы единой дальневосточной авиакомпании с вылетом из Южно-Сахалинска. По сниженным тарифам можно приобрести авиабилеты на рейсы, выполняемые до конца мая.

Предложение действует по маршруту Южно-Сахалинск – Благовещенск, стоимость билета в одну сторону составляет от 2 500 рублей.

Акция также распространяется на рейсы:

  • Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский (от 2 500 рублей);
  • Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре (от 2 500 рублей);
  • Южно-Сахалинск – Красноярск (от 4 000 рублей).

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#жизнь #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 дня назад

    У нас что один перевозчик летает без пересадки. Ещё есть s7!

  • nerro

    nerro
    3 дня назад

    без пересадки или без промежуточной посадки?

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