В апреле стартуют беспересадочные полёты по маршруту Благовещенск – Москва

Фото: аэропорт Благовещенска

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует приступить к беспересадочным полётам по маршруту Благовещенск – Москва со следующей недели. С 25 апреля рейсы будут выполняться на авиалайнере Airbus A320neo ежедневно.

Вылет из Благовещенска запланирован на 10:35, прибытие в аэропорт Домодедово в 12:40 по московскому времени, сообщает амурский минтранс.

Самолёты «Уральских авиалиний» также продолжат ежедневно летать и по направлению Благовещенск – Екатеринбург.

Расписание всех авиарейсов размещено на сайте аэропорта Благовещенска.

В то же время

Авиакомпания «Аврора» объявила акцию на рейсы единой дальневосточной авиакомпании с вылетом из Южно-Сахалинска. По сниженным тарифам можно приобрести авиабилеты на рейсы, выполняемые до конца мая.

Предложение действует по маршруту Южно-Сахалинск – Благовещенск, стоимость билета в одну сторону составляет от 2 500 рублей.

Акция также распространяется на рейсы: