В апреле стартуют беспересадочные полёты по маршруту Благовещенск – Москва
Амурчане смогут добраться до столицы на авиалайнере «Уральских авиалиний»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует приступить к беспересадочным полётам по маршруту Благовещенск – Москва со следующей недели. С 25 апреля рейсы будут выполняться на авиалайнере Airbus A320neo ежедневно.
Вылет из Благовещенска запланирован на 10:35, прибытие в аэропорт Домодедово в 12:40 по московскому времени, сообщает амурский минтранс.
Самолёты «Уральских авиалиний» также продолжат ежедневно летать и по направлению Благовещенск – Екатеринбург.
Расписание всех авиарейсов размещено на сайте аэропорта Благовещенска.
В то же время
Авиакомпания «Аврора» объявила акцию на рейсы единой дальневосточной авиакомпании с вылетом из Южно-Сахалинска. По сниженным тарифам можно приобрести авиабилеты на рейсы, выполняемые до конца мая.
Предложение действует по маршруту Южно-Сахалинск – Благовещенск, стоимость билета в одну сторону составляет от 2 500 рублей.
Акция также распространяется на рейсы:
- Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский (от 2 500 рублей);
- Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре (от 2 500 рублей);
- Южно-Сахалинск – Красноярск (от 4 000 рублей).
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