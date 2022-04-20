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20 апреля 2022, 09:28 0

В Амурской области вместо аварийных водонапорных башен построят пять станций второго подъёма воды

Василий Орлов поручил выделить средства из резервного фонда

В Амурской области вместо аварийных водонапорных башен построят пять станций второго подъёма воды
Фото: vzljot-urfo.ru

В Амурской области специалисты обследовали 287 водонапорных башен. На данный момент подтвердилась непригодность пяти башен. Вместо них построят пять станций второго подъёма воды.

Пять аварийных водонапорных башен находятся в сёлах Томское Серышевского района, Знаменка и Ромны Ромненского муниципального округа, в Екатеринославке, а также Завитинске.

— Основная причина аварийного состояния башен – отсутствие надлежащего текущего ремонта крыш, ёмкостей, что приводит к появлению воды внутри башни и постепенному разрушению кирпичной кладки или бетона. Выход из этой ситуации – строительство станций второго подъёма воды, – пояснил министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

Пока необследованными остались еще четыре башни: в Токуре, на станции Арга, сёлах Слободка Тамбовского района и Калинино Михайловского района. Их специалисты осмотрят в ближайшее время.

Губернатор области Василий Орлов поручил региональному министерству финансов выделить необходимые средства из резервного фонда правительства, чтобы решить вопрос стабильного водоснабжения максимально оперативно, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#ЖКХ #строительство

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