В Чигирях впервые пройдет субботник с элементами раздельного сбора мусора

Обновлено: 20 апреля09:14



Жителей Чигирей приглашают помочь навести порядок на улицах села. Собранный мусор сдадут на переработку.

К акции, организованной администрацией Чигиринского сельсовета, присоединится региональное отделение Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор».

«Мы впервые попробуем провести очистку территории села от мусора с элементами раздельного сбора отходов: собранные пластиковые бутылки, пакеты, коробки и металл в надлежащем виде сдадим в переработку», – пишут экологи в своем телеграм-канале.

Начало акции – 20 апреля в 11:00.

Сбор у Дома культуры (улица Центральная, 31) и магазина «У друзей» (улица Центральная, 45).