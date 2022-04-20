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20 апреля 2022, 09:08 0

В Чигирях впервые пройдет субботник с элементами раздельного сбора мусора

Акцию приурочили ко Всемирному дню Земли

В Чигирях впервые пройдет субботник с элементами раздельного сбора мусора
Фото: pixabay.com

Обновлено: 20 апреля09:14

Жителей Чигирей приглашают помочь навести порядок на улицах села. Собранный мусор сдадут на переработку.

К акции, организованной администрацией Чигиринского сельсовета, присоединится региональное отделение Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор».

«Мы впервые попробуем провести очистку территории села от мусора с элементами раздельного сбора отходов: собранные пластиковые бутылки, пакеты, коробки и металл в надлежащем виде сдадим в переработку», пишут экологи в своем телеграм-канале.

Начало акции – 20 апреля в 11:00.

Сбор у Дома культуры (улица Центральная, 31) и магазина «У друзей» (улица Центральная, 45).

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#Благрайон #природа #технологии

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