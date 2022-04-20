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20 апреля 2022, 08:39 11

В Амурстате посчитали, сколько стоит испечь пасхальный кулич

Оказалось, что необходимый продуктовый набор за год подорожал на 27 %

В Амурстате посчитали, сколько стоит испечь пасхальный кулич
Фото: pixabay.com

В преддверии праздника Светлой Пасхи территориальный орган статистики Амурской области подсчитал, в какую сумму обойдется испечь кулич в этом году.

По данным Амурстата, набор ингредиентов для кулича по ценам марта 2022 года обойдется в 461 рубль 79 копеек. Это на 26,7 % больше, чем в 2021 году.

— За основу был взят классический рецепт пасхального кулича: яйца (6 штук), молоко (0,5 литра), мука (1 килограмм), сахар (300 граммов), масло сливочное (200 граммов), сухофрукты (275 граммов), соль (10 граммов), – рассказали в ведомстве.

Сильнее всего кулич подорожал за счёт роста цены на сахар (+66,7 %) и сухофрукты (+30,4 %). Яйца подорожали на 24,1 %, масло сливочное на 23,5 %, а мука на 23,3 %. Меньше всего цены выросли на молоко (+16,4 %) и соль (+12,7 %).

В Амурстате отметили, что если в выпечке использовать творог, то нужно учитывать, что его средняя цена в марте 2022 года составила 424 рубля 10 копеек (+12,4 % за год).

Напомним, что в настоящее время на главной странице сайта Амур.инфо идёт голосование: «Каким способом вы окрашиваете яйца на Пасху?». Отдать свой голос можно до пятницы, 22 апреля.

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#аналитика #экономика #праздники

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    Амурстат скажет что инфляции нет

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Это ж какого размера куличик получится?

    Кстати, а у продавцов божией благодати расценки на освящение не поднялись? ;)

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    4 дня назад

    Как бы сказал один местный дурачок: "всё в рамках годовой инфляции".

  • inoy

    inoy
    4 дня назад

    самая лучшая работа))) сколько стоит кулич))) завтра они скажут, что инфляция 4-6%, но кулич, с божьей помощью на 27 подрос...

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 дня назад

    Скорей бы тепло - огородом заняться... Тут всё от меня зависит. Картошечку выращу - уже семья не пропадёт. Там и другие овощи. Погреб набьём, консервов накрутим... Не пропадём!

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 дня назад

    ...Ах, про кулич? Про пасхальные яйца (чем красить)? Не вникаю и не интересуюсь - далёк от всего этого. Главное - заработать на жизнь и огород засадить.

  • хаййп

    хаййп
    3 дня назад

    Что подорожало у нас в стране? ВСЁ.. (((

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 дня назад

    Сергей Нифашев- Ваша семья веганы? Т.Е. мясное, молочное, яичное рыбное не едите?

    И бытовой химией не пользуетесь?

    Да Вы не переживайте, Вас не тронут.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Здравомыслящая, если верить тому, что пишет Нифашев, то создаётся впечатление, что он единственный кормилец в своей семье. )

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    Уважаемая Здравомыслящая! Когда Вы (и я, и все другие) не испытывают чувства голода, когда у Вас (у меня и т.д.) есть ОСНОВНОЙ продукт питания - своя картошка, тогда все остальные проблемы - из разряда либо РЕШАЕМЫХ, либо не СТОЛЬ ВАЖНЫХ.

    О голоде. Родные (и не только родные, но и знакомые) мне люди пережили блокаду Ленинграда.

    Есть ещё вопросы?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    ...А ещё - хватаю дополнительные дворницкие участки и объекты уборки. Зарплата в результате - существенно выше средней по Амурской области. Надо правильно расставить акценты: зарплата - зарабОтанная, а не некая зАработная. В смысле, мне платят за конкретную РАБОТУ, а не некую ДОЛЖНОСТЬ. Оплачивается реальный ТРУД.

    Отсюда - мясные продукты, фрукты, мороженное, сладости, качественное спиртное. И - бытовая химия, и всё прочее.

    Ответом удовлетворены?

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