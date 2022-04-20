В Амурстате посчитали, сколько стоит испечь пасхальный кулич

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В преддверии праздника Светлой Пасхи территориальный орган статистики Амурской области подсчитал, в какую сумму обойдется испечь кулич в этом году.

По данным Амурстата, набор ингредиентов для кулича по ценам марта 2022 года обойдется в 461 рубль 79 копеек. Это на 26,7 % больше, чем в 2021 году.

— За основу был взят классический рецепт пасхального кулича: яйца (6 штук), молоко (0,5 литра), мука (1 килограмм), сахар (300 граммов), масло сливочное (200 граммов), сухофрукты (275 граммов), соль (10 граммов), – рассказали в ведомстве.

Сильнее всего кулич подорожал за счёт роста цены на сахар (+66,7 %) и сухофрукты (+30,4 %). Яйца подорожали на 24,1 %, масло сливочное на 23,5 %, а мука на 23,3 %. Меньше всего цены выросли на молоко (+16,4 %) и соль (+12,7 %).

В Амурстате отметили, что если в выпечке использовать творог, то нужно учитывать, что его средняя цена в марте 2022 года составила 424 рубля 10 копеек (+12,4 % за год).

Напомним, что в настоящее время на главной странице сайта Амур.инфо идёт голосование: «Каким способом вы окрашиваете яйца на Пасху?». Отдать свой голос можно до пятницы, 22 апреля.