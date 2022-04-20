ПФР рекомендует готовиться к выходу на пенсию заранее

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Будущим пенсионерам при обращении в ПФР необходимо предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие их пенсионные права. Если каких-то документов не достаёт, то сотрудники помогут гражданам направить необходимые запросы, а также при необходимости скорректируют и внесут уточнения в их лицевой счёт.

Многие граждане обращаются за выплатами уже при достижении пенсионного возраста, и часто случается, что предоставляемые документы не соответствуют требованиям. Например, в трудовой книжке имеются исправления или отсутствуют печати и сведения о переименовании или реорганизации предприятия.

На истребование документов и проверку сведений уходит много времени, поэтому ПФР рекомендует граждан обращаться заранее – за два года до наступления пенсионного возраста с учетом его повышения.