ПФР рекомендует готовиться к выходу на пенсию заранее
Обращаться с документами можно за два года до пенсии
Пенсионный фонд России рекомендует обращаться в фонд за два года до выхода на пенсию, это позволит гражданам предварительно оценить пенсионные права и получить положенные выплаты в срок, сообщает пресс-служба ПФР.
Будущим пенсионерам при обращении в ПФР необходимо предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие их пенсионные права. Если каких-то документов не достаёт, то сотрудники помогут гражданам направить необходимые запросы, а также при необходимости скорректируют и внесут уточнения в их лицевой счёт.
Многие граждане обращаются за выплатами уже при достижении пенсионного возраста, и часто случается, что предоставляемые документы не соответствуют требованиям. Например, в трудовой книжке имеются исправления или отсутствуют печати и сведения о переименовании или реорганизации предприятия.
На истребование документов и проверку сведений уходит много времени, поэтому ПФР рекомендует граждан обращаться заранее – за два года до наступления пенсионного возраста с учетом его повышения.
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