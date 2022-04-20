Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
20 апреля 2022, 07:55 2

ПФР рекомендует готовиться к выходу на пенсию заранее

Обращаться с документами можно за два года до пенсии

ПФР рекомендует готовиться к выходу на пенсию заранее
Фото: pexels.com

Пенсионный фонд России рекомендует обращаться в фонд за два года до выхода на пенсию, это позволит гражданам предварительно оценить пенсионные права и получить положенные выплаты в срок, сообщает пресс-служба ПФР.

Будущим пенсионерам при обращении в ПФР необходимо предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие их пенсионные права. Если каких-то документов не достаёт, то сотрудники помогут гражданам направить необходимые запросы, а также при необходимости скорректируют и внесут уточнения в их лицевой счёт.

Многие граждане обращаются за выплатами уже при достижении пенсионного возраста, и часто случается, что предоставляемые документы не соответствуют требованиям. Например, в трудовой книжке имеются исправления или отсутствуют печати и сведения о переименовании или реорганизации предприятия.

На истребование документов и проверку сведений уходит много времени, поэтому ПФР рекомендует граждан обращаться заранее – за два года до наступления пенсионного возраста с учетом его повышения.

Просмотров всего: 20913

#пенсии #финансы

распечатать


Экономика 23

Эксперты: российская экономика приспособилась к санкциям
В России и мире

Жена рэпера Джигана потратила на благотворительность 20 миллионов рублей
В России и мире

Известный адвокат Вадим Лялин задержан по обвинению в мошенничестве
В России и мире 3

Алексей Панин пожаловался на отсутствие денег и работы в Испании
Комментарии
Показать все (2)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Я начал готовиться к пенсии ещё сорок лет назад! )

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    "Если каких-то документов не достаёт, то сотрудники помогут гражданам направить необходимые запросы, а также при необходимости скорректируют и внесут уточнения в их лицевой счёт."

    Чем же тогда занимаются работники) пенсионного фонда? Когда мама уходила на пенсию, то всё делал отдел кадров. В день зарплаты она получила и пенсию - удобно, и ходить никуда не нужно.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь