В Благовещенске машина угодила в перекоп на дороге
Автомобиль протаранил ограждение и влетел в яму
Обновлено: 20 апреля09:09
Поздно вечером во вторник, 19 апреля, в Благовещенске автомобиль Toyota Corona протаранил ограждение дорожных рабочих и провалился в выкопанную яму.
Как рассказал корреспонденту Амур.инфо очевидец, ДТП произошло в районе перекрестка улиц Калинина и Северной (напротив ДОСААФ).
— Яму дорожники выкопали очень удачно, а знаки висят только со стороны центра, – рассказал благовещенец.
Он добавил, что на месте происшествия работает патруль ГИБДД. По словам горожанина, в аварии, предположительно, никто не пострадал.
— Вчера, 19 апреля, в 22:42 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на нерегулируемом перекрёстке улиц Калинина и Северная города Благовещенска водитель, управляя автомобилем Toyota Corona, допустил наезд на препятствие. Люди в ДТП не пострадали, автомобиль получил механические повреждения. Причины и обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции, – пояснили в городском управлении ГИБДД.
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