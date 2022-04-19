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19 апреля 2022, 23:09 22

В Благовещенске машина угодила в перекоп на дороге

Автомобиль протаранил ограждение и влетел в яму

В Благовещенске машина угодила в перекоп на дороге
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 20 апреля09:09

Поздно вечером во вторник, 19 апреля, в Благовещенске автомобиль Toyota Corona протаранил ограждение дорожных рабочих и провалился в выкопанную яму.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо очевидец, ДТП произошло в районе перекрестка улиц Калинина и Северной (напротив ДОСААФ).

— Яму дорожники выкопали очень удачно, а знаки висят только со стороны центра, – рассказал благовещенец.

Он добавил, что на месте происшествия работает патруль ГИБДД. По словам горожанина, в аварии, предположительно, никто не пострадал.

— Вчера, 19 апреля, в 22:42 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на нерегулируемом перекрёстке улиц Калинина и Северная города Благовещенска водитель, управляя автомобилем Toyota Corona, допустил наезд на препятствие. Люди в ДТП не пострадали, автомобиль получил механические повреждения. Причины и обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции, – пояснили в городском управлении ГИБДД.

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#происшествия #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    Да уж, дефицит знаков?

  • НЮ

    НЮ
    4 дня назад

    Тонирован вкруг, по приборам шел

  • ой стыдно

    ой стыдно
    4 дня назад

    Дураки на бездорожье.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Осторожно! Слепой за рулём! О-О

  • slavik110

    slavik110
    4 дня назад

    На первом фото видно, что на сбитом водителем ограждении был знак. На что жалуется?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 дня назад

    Если подаст на дорожников в суд...Легко выиграет.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    "Легко выиграет."

    Всё зависит от полноты налитого стакана. Хотя, у нас же суд неподкупный. Значит шансы равны. )

  • SX70

    SX70
    4 дня назад

    Ограждения просто великолепные, заметить можно когда уже поздно еще и впритык к раю поставили

  • SX70

    SX70
    4 дня назад

    Ограждения просто великолепные, заметить можно когда уже поздно еще и впритык к раю поставили

  • nf693244

    nf693244
    4 дня назад

    "Вчера, 20 апреля, в 22:42". А сегодня правда, 21-е? :))

  • Потеря потерь

    Потеря потерь
    4 дня назад

    тут не все водители наверное, едешь по городу и встречные машины просто слепят фарами, особенно те кто поменял лампы накаливания на галогенки или на светодиодные и они светят как могут, и уж такую сеточку увидеть очень трудно... в других городах такие места на ночь освещают, вывешивают реально светоотражающие а не убитые временем знаки, ставят наполненные водой ограждающие пластиковые боны, и ставят еще проблесковые маячки.... а тут полное разгильдяйство... для отвода глаз... и тем паче если машина ломается на дороге то нужно аварийку включить и треуголник поставить точно не на машину, а тут дыра в преисподню на нагруженной трассе и сеточку... а кто то нормы обустройства участка для проведения ремонтных работ то хоть посматривал из рембригады??

  • GREEN

    GREEN
    4 дня назад

    /заметить можно когда уже поздно/

    Все знаки светоотражающие.Вывешены с обеих сторон.

    / впритык к раю поставили/

    Вооот он какой!Больше похоже на вход в прямо противоположную организацию "Ад"!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    "впритык к раю"

    Это пять! )))

  • Авантыч

    Авантыч
    4 дня назад

    Потеря потерь

    Что за бред...

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    Потеря потерь "в других городах"

    В других городах России то же самое...

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    И авантычи приадминистрационные?

  • Корочка

    Корочка
    4 дня назад

    судя по постам кормится он именно оттудова

  • Корочка

    Корочка
    4 дня назад

    бочка варенья и корзина печенья ага

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 дня назад

    Сочувствую человеку, ремонт на сто тыс наверное будет

  • холостяк

    холостяк
    4 дня назад

    slavik110

    4 часа назад

    На первом фото видно, что на сбитом водителем ограждении был знак. На что жалуется?

    Холостяк

    Знаки ставятся заблаговременно. А не Вы зашли на 300 метров в минное поле.

  • Амурский инженер

    Амурский инженер
    4 дня назад

    да все не так.

    это новый способ поиска причины провала грунта!

    видно же что смотрят люди, что там внизу)))

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    "Холостяк

    Знаки ставятся заблаговременно."

    Т.е. ты не в курсе, что установка ограждения и знаков согласовано с ГИБДД?

    А тебя не смущает, что авто ехало в полтора ряда, а не в конкретной полосе? Да и провал с ограждением там с начала недели обозначен.

    Водятелам надо сначала ПДД повторить и медкомиссию пройти и лишь потом за руль садиться.

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