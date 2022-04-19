В Благовещенске машина угодила в перекоп на дороге

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 20 апреля09:09



Поздно вечером во вторник, 19 апреля, в Благовещенске автомобиль Toyota Corona протаранил ограждение дорожных рабочих и провалился в выкопанную яму.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо очевидец, ДТП произошло в районе перекрестка улиц Калинина и Северной (напротив ДОСААФ).

— Яму дорожники выкопали очень удачно, а знаки висят только со стороны центра, – рассказал благовещенец.

Он добавил, что на месте происшествия работает патруль ГИБДД. По словам горожанина, в аварии, предположительно, никто не пострадал.

— Вчера, 19 апреля, в 22:42 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на нерегулируемом перекрёстке улиц Калинина и Северная города Благовещенска водитель, управляя автомобилем Toyota Corona, допустил наезд на препятствие. Люди в ДТП не пострадали, автомобиль получил механические повреждения. Причины и обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции, – пояснили в городском управлении ГИБДД.