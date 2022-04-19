В Амурской области осуждена банда из Забайкалья

В Амурском областном суде вынесен приговор одному из троих бандитов за многочисленные преступления по различным статьям на территории Забайкальского края и Амурской области. Ранее сроки получили двое других преступников банды.

В суде было доказано участие 34-летнего гражданина в вооруженных разбойных нападениях на АЗС в Забайкалье и под Свободным, а также на отделение почты в Благовещенске.

Следствием и судом доказан факт участия подсудимого в 33 кражах имущества, шести разбойных нападениях, хищениях оружия, угонах авто, похищениях номерных знаков с автомобилей.

Общая сумма ущерба составила более 7,7 миллиона рублей.

Двое других граждан, ранее получивших сроки, принимали участие в четырех и семи аналогичных преступлениях в составе банды соответственно.

В итоге организатор получил 14 лет колонии, ещё один участник – девять лет, а самый молодой был приговорён к семи годам строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.