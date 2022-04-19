Амурские педагоги могут принять участие во Всероссийском форуме классных руководителей

Мероприятие организуют для классных руководителей российских школ и кураторов студенческих групп. Принять в нем участие смогут и амурские педагоги.

Всероссийский форум классных руководителей пройдет во второй раз. В прошлом году очно в нем участвовали 10 педагогов из Приамурья. Сейчас у классных руководителей амурских школ есть возможность попробовать свои силы и заявиться на второй форум. Кроме того, в этом году принять участие могут и кураторы студенческих групп колледжей и техникумов.

— Форум стал замечательным событием, я почерпнула для себя очень многое. Это общение с коллегами из других регионов, обмен материалами, обмен опытом. И это еще и некий толчок для собственного развития. Такие мероприятия просто необходимы, особенно для нас, дальневосточников, так как мы живем очень далеко, – поделилась участница первого форума классных руководителей, учитель школы № 15 Благовещенска Марина Федосеева.

Учитель английского языка Алексеевской гимназии Надежда Симановская не попала на первый форум классных руководителей очно, но активно принимала участие онлайн и победила в нескольких конкурсах. В этом году классный руководитель 10 «А» серьёзно настроена пройти отбор.

Как отмечают участники, форум – это уникальная площадка для развития и обмена опытом.

— Сегодня наступило такое время, когда классные руководители имеют возможность показать свою работу. Потому что, как совсем недавно сказал Владимир Путин, образование – это важно, но без воспитания сегодня невозможно достичь желаемого успеха, – отметила директор Алексеевской гимназии Наталья Фурсова.

В этом году участникам предстоит пройти три отборочных этапа: педагогическое онлайн-тестирование, решение задач по классному руководству, съемки видеовизитки.

II Всероссийский форум классных руководителей пройдет в октябре в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.

Подать заявку можно на платформе «ВКонтакте».