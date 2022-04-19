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19 апреля 2022, 18:24 5

Василий Орлов: динозавры для амурских детей должны быть бесплатными

В правительстве обсудили строительство интерактивного парка

Василий Орлов: динозавры для амурских детей должны быть бесплатными
Фото: pixabay.com

В Благовещенске, на территории центра «Трибуна Холл», который возведут на набережной Амура, появится интерактивный парк динозавров и музей российско-китайской дружбы. Проекты, уже представленные в виде рисунков и чертежей, обсудили в региональном правительстве.

Возводить новые объекты начнут в следующем году. По задумке региональных властей, они должны стать фишкой областного центра.

К делу подошли серьезно: для подготовки концепции парка динозавров привлекли специалистов Дарвиновского музея из Москвы. В амурском парке обещают создать развлекательные зоны для детей, крупная движущаяся фигура динозавра тоже обещает быть.

— На территории интерактивного парка все должно быть бесплатно. Позиция принципиальная – это же для детей всё делается. Затраты на содержание парка будем субсидировать из бюджета. При разработке концепций необходимо сразу учесть вопросы зимней эксплуатации парка и музея, как всё это будет функционировать в холода, – отметил губернатор Василий Орлов.

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#губернатор #культура #дети

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Комментарии
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  • хаййп

    хаййп
    5 дней назад

    А зоопарк у нас когда нибудь будет..???

  • LT

    LT
    5 дней назад

    ну тут не поспоришь, когда орлов вещает предварительно выйдя из зет угара

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 дня назад

    НАВЕЯЛО...

    "Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей: "Удивительное дело, - размышлял Остап, - как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение".

    И Остап поступил так, как подсказывал ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация. Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:

    - Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам - пять копеек! Не членам профсоюза - тридцать копеек!

    Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход "куда-то" не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:

    - Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может быть. Правда, товарищ?

    - Совершеннейшая правда, - подтвердил Остап, - этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам профсоюза - десять копеек и не членам профсоюза - тридцать копеек".

    И.Ильф и Е.Петров. Двенадцать стульев

  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    4 дня назад

    Хайп, зоопарк у нас уже давно есть

  • Опустошитель

    Опустошитель
    4 дня назад

    зоопарки запретить надо и цирки тоже

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