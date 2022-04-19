Василий Орлов: динозавры для амурских детей должны быть бесплатными

В Благовещенске, на территории центра «Трибуна Холл», который возведут на набережной Амура, появится интерактивный парк динозавров и музей российско-китайской дружбы. Проекты, уже представленные в виде рисунков и чертежей, обсудили в региональном правительстве.

Возводить новые объекты начнут в следующем году. По задумке региональных властей, они должны стать фишкой областного центра.

К делу подошли серьезно: для подготовки концепции парка динозавров привлекли специалистов Дарвиновского музея из Москвы. В амурском парке обещают создать развлекательные зоны для детей, крупная движущаяся фигура динозавра тоже обещает быть.

— На территории интерактивного парка все должно быть бесплатно. Позиция принципиальная – это же для детей всё делается. Затраты на содержание парка будем субсидировать из бюджета. При разработке концепций необходимо сразу учесть вопросы зимней эксплуатации парка и музея, как всё это будет функционировать в холода, – отметил губернатор Василий Орлов.