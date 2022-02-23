Андрей Губин рассказал, что задолжал Максиму Фадееву 15 тысяч евро

Губин рассказал, что Фадеев заказал ему четыре песни ещё во времена «Фабрики звёзд». Андрей признаётся, что взял 15 тысяч евро в качестве предоплаты, но сделал только половину работы. По его словам, в то время выступление группы «Серебро» стоило 15 тысяч евро за час. Поэтому артист считает, что для Фадеева эти деньги не существенные, иначе он ещё тогда напомнил бы про них. Губин отмечает, что «в шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг». Он также вспомнил, что Алла Пугачёва видела его песни и сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении его как композитора.

Из-за проблем со здоровьем Губин давно не выходит на сцену. Врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица, артиста постоянно мучают боли. Андрей признался, что отдал на обследования 150 тысяч долларов. Он прошёл все самые лучшие медицинские центры в России, Израиле и Германии. Однако везде лишь подтверждали уже поставленный диагноз и ничем не могли ему помочь.

Врачи рекомендуют Губину больше двигаться, поэтому он каждый день занимается лечебной гимнастикой. Он продолжает заниматься творчеством и пишет песни для других артистов, чтобы «обеспечить себе безбедную старость».