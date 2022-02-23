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Давид Манукян признался, что испортил результат липосакции за миллион рублей

Дава забросил спорт и снова поправился

Давид Манукян признался, что испортил результат липосакции за миллион рублей
Фото: tvcenter.ru

Год назад Давид Манукян решился на липосакцию живота и лёг под нож хирурга. Давиду не удавалось похудеть, поэтому он обратился к звёздному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Однако рэперу не удалось удержать форму. На днях он признался, что забросил спорт и снова поправился, сообщает Popcake.

Пластический хирург ранее рассказал о причинах операции Манукяна. По его словам, у Давида были изменения в организме, поэтому он не смог бы справиться с помощью спорта и диеты. Рэпер мог решить проблему только хирургическим путём. К слову, операция обошлась артисту в миллион рублей.

Чтобы удержать такую форму, после липосакции нужно всё равно прикладывать немало усилий. Однако в интервью телеканалу МУЗ-ТВ Дава честно признался, что забил на свой пресс и за последнее время сильно отъелся. По его словам, ему надо держать форму и заниматься спортом, но он этого не делает.

Вместо этого Манукян публикует в Instagram кадры, где ест жареные колбаски и овощи на гриле. Блогер обещает подписчикам, что с понедельника он точно отправится в тренажёрный зал и начнёт восстанавливать форму.

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#соцсети #шоу-бизнес

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