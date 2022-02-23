Давид Манукян признался, что испортил результат липосакции за миллион рублей

Пластический хирург ранее рассказал о причинах операции Манукяна. По его словам, у Давида были изменения в организме, поэтому он не смог бы справиться с помощью спорта и диеты. Рэпер мог решить проблему только хирургическим путём. К слову, операция обошлась артисту в миллион рублей.

Чтобы удержать такую форму, после липосакции нужно всё равно прикладывать немало усилий. Однако в интервью телеканалу МУЗ-ТВ Дава честно признался, что забил на свой пресс и за последнее время сильно отъелся. По его словам, ему надо держать форму и заниматься спортом, но он этого не делает.

Вместо этого Манукян публикует в Instagram кадры, где ест жареные колбаски и овощи на гриле. Блогер обещает подписчикам, что с понедельника он точно отправится в тренажёрный зал и начнёт восстанавливать форму.