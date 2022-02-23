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23февраля
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сегодня, 11:57 0

В Зее незаконно спилили более десяти сосен

Виновников пока не установили

В Зее незаконно спилили более десяти сосен
Фото: www.instagram.com/zvportal

В Зее в ночь с 13 на 14 февраля неизвестные срубили более десяти сосен недалеко от Тёплого ключа, сообщают «Зейские вести сегодня».

На месте преступления злоумышленники оставили ветки и верхушки деревьев, кроме того, несколько деревьев они повалили и на обочине дороги, бросив остатки прямо на проезжую часть.

Как рассказал руководитель «Зейского лесничества» Владимир Хан-Ен, на 18 января инспекторы выявили 73 административных нарушения, виновников привлекли к ответственности.

— Также было выявлено десять фактов рубок лесных насаждений до степени прекращения роста, материалы по которым переданы в полицию для возбуждения уголовных дел по статье 260 УК РФ, – добавил Владимир Хан-Ен.

Как уточнил специалист, очень мало таких дел доходят до суда, так как во время расследования возникает сложности с доказательной базой, много уголовных дел приостановили. Хоть инспекторы и дежурят в разное время суток, злоумышленники продолжают рубить деревья.

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#Зея #природа #происшествия #экология

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