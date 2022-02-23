Совет Федерации дал согласие на использование вооружённых сил РФ за пределами страны
В ДНР и ЛНР направят миротворческие силы
Во вторник, 22 февраля, на внеочередном заседании верхней палаты парламента Совет Федерации дал разрешение на использование вооружённых сил РФ за рубежом. За это решение проголосовали 153 сенатора, пишет ТАСС.
«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», – говорится в постановлении.
Сообщается, что документ вступает в силу с момента его принятия.
Постановление принято в связи с тем, что 22 февраля были ратифицированы договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой и Луганской народными республиками.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что договоры гарантируют защиту прав граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР, создают правовую основу для пребывания на указанных территориях российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе.
— Давая наше согласие на использование вооруженных сил за рубежом, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на землях ДНР и ЛНР, – пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко добавила, что использование ВС РФ за рубежом будет направлено на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.
Юрий Воробьев, вице-спикер СФ, выразил надежду, что украинская сторона воспримет эту меру
— Эта мера может быть достаточна, чтобы остановить войну, остановить применение оружия и установить мир на этой территории, – подчеркнул сенатор.
Напоминаем, в ночь с 21 на 22 февраля президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с сообщением о признании республик ДНР и ЛНР.
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