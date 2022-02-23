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сегодня, 11:04 0

Айза раскрыла детали разрыва с Гуфом

Айза Анохина призналась, что изменяла Гуфу в браке

Айза раскрыла детали разрыва с Гуфом
Фото: paparazzi.ru

Айза и рэпер Гуф развелись почти десять лет назад, однако поклонники до сих пор вспоминают об этой паре. На днях телеведущая раскрыла причины расставания с мужем, а также высказалась о его втором браке, пишет «СтарХит».

Айза вместе с Гуфом прошла путь от безденежья к популярности. Она терпела выходки супруга и помогала ему бороться с наркотической зависимостью. Однако постоянные измены рэпера разрушили их отношения.

В шоу «Детектор» телеведущая рассказала, что стало для неё последней каплей. Однажды друг Айзы признался ей, что Гуф звонит ему и просит денег на проститутку. После этого она собрала вещи, забрала ребёнка и уехала.

При этом Айза не скрывает, что и сама крутила интрижки на стороне. Подключенная к полиграфу блогер откровенно рассказала, что часто изменяла мужу даже с его друзьями. По её словам, она знала, что не будет верной женой.

Ко второму браку Гуфа Айза относится со скепсисом. Она считает, что у его новой жены исключительно меркантильный интерес. Блогер заявила, что супруге рэпера нужно заняться его здоровьем, а не «кормить его эгоцентризм».

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#шоу-бизнес

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