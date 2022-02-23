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23февраля
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сегодня, 09:36 6

В Амурской области в январе 2022 года ускорилась годовая инфляция

Она составила 6,96 %

В Амурской области в январе 2022 года ускорилась годовая инфляция
Фото: pixabay.com

Годовая инфляция в Амурской области в январе текущего года ускорилась до 6,96 % по сравнению с 6,27 % в декабре 2021 года. Рост инфляции в регионе происходил за счёт увеличения темпа прироста цен на продовольственные товары, которые дорожали, в том числе из-за ослабления рубля и временного изменения структуры импорта плодоовощной продукции из Китая.

Годовой прирост цен на продукты питания в январе из-за сокращения объемов поставок из Китая увеличился до 10,74 % после 9,21 % в декабре 2021 года. Это в основном и повлияло на ускорение январской инфляции.

— Удорожание оборудования, упаковки и кормов стало причиной увеличения издержек животноводческих предприятий и производителей мясной и молочной продукции. Это ускорило годовые темпы прироста цен на неё, – отметил начальник экономического отдела отделения Банка России по Амурской области Алексей Боткин.

В январе текущего года повысились цены на те виды услуг, на которые наблюдалось снижение в декабре прошлого года. Так, в большем размере, чем годом ранее, выросла плата за детские сады. Причиной стало в том числе ускорение роста издержек, связанного с подорожанием продуктов для организации питания детей. Кроме того, из-за роста стоимости строительства и содержания сетей, а также повышения цен на услуги внешних подрядчиков один из федеральных операторов сотовой связи увеличил тарифы на свои услуги. Это ускорило годовой темп роста цен на услуги связи.

В целом по итогам января текущего года инфляция в Амурской области оставалась существенно ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе (7,69 %) и в целом по стране (8,73 %), сообщает пресс-служба отделения Банка России по Амурской области.

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#экономика

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Комментарии
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  • Корка

    Корка
    3 часа назад

    не вижу радости, как будто Крым не наш

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    8% ага, в магазин сходите.

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Крымшяш, может скоро и Донбасс будет няш, а пока беженцы... Цены растут на всё и вся, даже на химическую еду. Поход в магазины уже давно напоминает путешествие Алисы в стране чудес, а если верить нашему всезнающему чеширскому коту Росстату, то "В целом по итогам января текущего года инфляция в Амурской области оставалась существенно ниже". А если верить собственным глазам, то страна давно напоминает тонущий "Титаник" Я думаю, что перемены уже на пороге, и мы так быстро летим с горки, а власти пытаются всячески нас от этого отвлечь, чтобы успеть в час Х сесть в свои самолеты...

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Да, бизнес прёт, народ...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Укродиверсанты, прорвавшись в Россию, уронили рубль,акции и повредили Царь-колокол. Не забудем. Не простим.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Люди, вы не понимаете! Это СТАБИЛЬНОСТЬ! Стабильный рост цен показывает мудрость и последовательность действий нашего Деда! Или вы хотите как в Париже?

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