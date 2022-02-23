В Амурской области в январе 2022 года ускорилась годовая инфляция

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Годовая инфляция в Амурской области в январе текущего года ускорилась до 6,96 % по сравнению с 6,27 % в декабре 2021 года. Рост инфляции в регионе происходил за счёт увеличения темпа прироста цен на продовольственные товары, которые дорожали, в том числе из-за ослабления рубля и временного изменения структуры импорта плодоовощной продукции из Китая.

Годовой прирост цен на продукты питания в январе из-за сокращения объемов поставок из Китая увеличился до 10,74 % после 9,21 % в декабре 2021 года. Это в основном и повлияло на ускорение январской инфляции.

— Удорожание оборудования, упаковки и кормов стало причиной увеличения издержек животноводческих предприятий и производителей мясной и молочной продукции. Это ускорило годовые темпы прироста цен на неё, – отметил начальник экономического отдела отделения Банка России по Амурской области Алексей Боткин.

В январе текущего года повысились цены на те виды услуг, на которые наблюдалось снижение в декабре прошлого года. Так, в большем размере, чем годом ранее, выросла плата за детские сады. Причиной стало в том числе ускорение роста издержек, связанного с подорожанием продуктов для организации питания детей. Кроме того, из-за роста стоимости строительства и содержания сетей, а также повышения цен на услуги внешних подрядчиков один из федеральных операторов сотовой связи увеличил тарифы на свои услуги. Это ускорило годовой темп роста цен на услуги связи.

В целом по итогам января текущего года инфляция в Амурской области оставалась существенно ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе (7,69 %) и в целом по стране (8,73 %), сообщает пресс-служба отделения Банка России по Амурской области.