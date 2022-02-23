Амурский центр развития территорий создал айдентику для федерального проекта «1000 дворов»

Фото: Инстаграм-аккаунт @amur.urban

Амурский центр развития территорий создал не только типовые решения для федеральной программы «1000 дворов», но и айдентику. В логотипе отражается как само название проекта, так и ещё два образа – многоэтажный дом и деревья в перспективе.

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Концепция айдентики отлично подходит как для программы «1000 дворов» в целом, так и для проекта в Амурской области. Поскольку в Приамурье планируется привести в порядок чуть больше 100 дворов, то для локального амурского логотипа просто уберут один ноль.

Разработкой смогут пользоваться не только в Амурской области. ЦРТ поделился ею с коллегами из других регионов, где реализуют программу «1000 дворов», сообщает ЦРТ в своём инстаграм-аккаунте.

Справка АИ

Айдентика – это комплекс визуальных элементов, из которых складывается образ компании и благодаря которым бренд становится узнаваем.