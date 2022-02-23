Амурский центр развития территорий создал айдентику для федерального проекта «1000 дворов»
Концепцией могут воспользоваться все регионы России
Амурский центр развития территорий создал не только типовые решения для федеральной программы «1000 дворов», но и айдентику. В логотипе отражается как само название проекта, так и ещё два образа – многоэтажный дом и деревья в перспективе.
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Концепция айдентики отлично подходит как для программы «1000 дворов» в целом, так и для проекта в Амурской области. Поскольку в Приамурье планируется привести в порядок чуть больше 100 дворов, то для локального амурского логотипа просто уберут один ноль.
Разработкой смогут пользоваться не только в Амурской области. ЦРТ поделился ею с коллегами из других регионов, где реализуют программу «1000 дворов», сообщает ЦРТ в своём инстаграм-аккаунте.
Справка АИ
Айдентика – это комплекс визуальных элементов, из которых складывается образ компании и благодаря которым бренд становится узнаваем.
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