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23февраля
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сегодня, 08:26 3

Амурские мужчины рассказали, что хотели бы получить на 23 февраля

Амур.инфо провело опрос среди читателей и подписчиков

Амурские мужчины рассказали, что хотели бы получить на 23 февраля
Фото: pixabay.com

В преддверии Дня защитника Отечества редакция Амур.инфо провела опрос среди своих читателей и подписчиков в Instagram. У сильной половины амурчан мы узнали: «Какие подарки на 23 февраля самые лучшие?».

Некоторые из опрошенных заявили, что сам подарок не так важен: «Внимание близких!», «Не важно, главное от сердца... не в подарке дело, а во внимании», «Любые, главное внимание!».

Многие подошли к вопросу практично и назвали конкретные вещи: шашлычный набор, приставку, игры для консоли, деньги, массаж, видеокарту, костюм охотника, электроинструменты, поездка в сауну, виски и породистого жеребца.

Нашлись среди опрошенных как противники традиционных подарков («только не носки!»), так и сторонники: «носки можно», «трусы модные», «носки и пена», «пену для бритья – заканчивается».

Один из написавших свой вариант просто хотел бы отдохнуть: «Быть на выходном дне, а не на работе, так как ты военный».

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#праздники

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Комментарии
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  • OT

    OT
    3 часа назад

    Я бы ничего не хотел бы. Только скромное поздраление. С Праздником мужики!!

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Так и запишем, от пенсии отказался в пользу голодающих рублевки)

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Поздравляю всех амурских мужчин с праздником! Главное здоровья Вам, вашим детям и внукам(у кого есть) и никаких войн!

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