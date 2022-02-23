Амурские мужчины рассказали, что хотели бы получить на 23 февраля

Фото: pixabay.com

В преддверии Дня защитника Отечества редакция Амур.инфо провела опрос среди своих читателей и подписчиков в Instagram. У сильной половины амурчан мы узнали: «Какие подарки на 23 февраля самые лучшие?».

Некоторые из опрошенных заявили, что сам подарок не так важен: «Внимание близких!», «Не важно, главное от сердца... не в подарке дело, а во внимании», «Любые, главное внимание!».

Многие подошли к вопросу практично и назвали конкретные вещи: шашлычный набор, приставку, игры для консоли, деньги, массаж, видеокарту, костюм охотника, электроинструменты, поездка в сауну, виски и породистого жеребца.

Нашлись среди опрошенных как противники традиционных подарков («только не носки!»), так и сторонники: «носки можно», «трусы модные», «носки и пена», «пену для бритья – заканчивается».

Один из написавших свой вариант просто хотел бы отдохнуть: «Быть на выходном дне, а не на работе, так как ты военный».