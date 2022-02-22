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сегодня, 17:56 2

Благовещенского полицейского подозревают в присвоении денег

Проводится служебная проверка

Благовещенского полицейского подозревают в присвоении денег
Фото: pixabay.com

Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Амурской области и регионального УФСБ выявили факт присвоения денежных средств и превышения должностных полномочий оперуполномоченным благовещенской полиции.

Предварительно установлено, что 26 марта 2021 года сотрудник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Благовещенский» при документировании факта незаконной игорной деятельности в игорном заведении областного центра присвоил обнаруженные деньги, не отразив факт их изъятия в процессуальных документах.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан. Управлением министерства внутренних дел России по Амурской области проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    3 часа назад

    Бедненький. Не наказывайте строго, мож у него дома кушать нечего

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    оборотни в погонах. Сколько их?

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