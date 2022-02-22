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22февраля
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сегодня, 18:03 2

Завтра в Благовещенске возможны перебои с подачей воды

АКС просит жителей микрорайона запастись водой

Завтра в Благовещенске возможны перебои с подачей воды
Фото: pixabay.com

Завтра, 23 февраля, в Благовещенске АКС будет устранять утечку на сетях водоснабжения в районе строящейся школы по Игнатьевскому шоссе. Отключить воду могут с 01:00 до 20:00, сообщает пресс-служба предприятия.

Место утечки специалисты пока не нашли. Без воды могут остаться дома № 20/3, 14/2, 14/3 по улице Василенко и детский сад № 68 по адресу улица Василенко, 20/5.

Жителей перечисленных домов просят запастись водой.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Проклятый байден

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Обама же.

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