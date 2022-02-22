В Амурской области выявили 1 634 новых случая коронавируса

В Приамурье в течение последних суток выявили 1 634 новых случая COVID-19. У 124 пациентов инфекция протекает в тяжёлой форме, их госпитализировали.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за те же сутки в регионе выздоровели 286 человек, никто не умер.

С момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 81 915 случаев коронавируса. 59 987 из них закончились выздоровлением, 714 – смертью пациентов.