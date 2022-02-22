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сегодня, 19:09 0

В Свободном двое мужчин отправятся в колонию за смертельное ДТП

Пассажирка одной из машин скончалась в больнице

В Свободном двое мужчин отправятся в колонию за смертельное ДТП
Фото: pixabay.com

В Свободном суд признал виновными двух мужчин 1985 и 1990 годов рождения. Они грубо нарушили правила дорожного движения, из-за чего погибла девушка, сообщает прокуратура Амурской области.

В июле 2019 года водитель Nissan Skyline около часа ночи ехал по городу со скоростью не менее 80 километров в час. До поездки он выпил алкоголь, в машине также была его знакомая 1992 года рождения. В это же время во встречном направлении ехал водитель Toyota Grand Hiace.

На нерегулируемом перекрёстке мужчина, управлявший Toyota, не предоставил преимущество водителю Nissan, который двигался по главной дороге. Автомобили столкнулись, девушка получила тяжёлые травмы и в тот же день скончалась в больнице.

Водителю Nissan суд назначил пять лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права управлять транспортом на два с половиной года. Водитель Toyota проведёт в колонии-поселении три года, его также на два с половиной года лишили права управлять машинами. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#ДТП #происшествия #Свободный #суды

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