Сельхозземли Приамурья обследуют с помощью технологии космического мониторинга

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Мониторинг позволил выявить, что на трех земельных участках, расположенных на территории Октябрьского района и принадлежащих на праве аренды юридическому лицу, занимающемуся выращиванием зерновых культур, имеется зарастание сорной растительностью 5 370 гектаров сельхоземель.

Пока не начался пожарный сезон, у собственников имеется возможность для устранения нарушений и ликвидации потенциальной угрозы пожара. Юридическому лицу даны рекомендации по соблюдению требований и реализации обязательных мероприятий при осуществлении ими сельскохозяйственной деятельности. В случае игнорирования данных требований, к нему будут применены меры административного воздействия.

Также удалось выявить, что администрации трех сельсоветов Константиновского и Мазановского районов Приамурья не исполнили свои обязанности по управлению и распоряжению восьми земельными участками, находящимися в их собственности. В итоге на общей площади свыше 2 600 гектаров не введены в сельскохозяйственный оборот, на них имеются признаки зарастания сорной растительностью, а также не могут быть приняты меры по защите наделов от негативного воздействия.

В результате наблюдений было выдано восемь предостережений, в которых предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Исполнение требований земельного законодательства упомянутыми муниципалитетами находится на контроле Управление Россельхознадзора по Амурской области.