На Забайкальской железной дороге готовятся к весенним паводкам

Фото: zabzd.rzd.ru

На Забайкальской железнодорожной магистрали приступили к подготовке объектов инфраструктуры к пропуску паводковых вод. В зоне повышенного внимания находятся более 600 объектов искусственных сооружений – мосты, водопропускные трубы, земляное полотно железной дороги.

До наступления весенних паводков железнодорожники ЗабЖД проведут комиссионные осмотры четырёх плотин, осуществят промеры 32 русел рек в районах железнодорожных мостов, очистят от снега более 27 километров кюветов, 33 километров водоотводных и нагорных канав, 224 технологических отверстий малых мостов и водопропускных труб.

Принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности и бесперебойности движения поездов, исключение случаев деформации земляного полотна и подтопления железнодорожных путей, защиту от повреждений инженерных сооружений.

Для ликвидации возможных последствий паводка на ЗабЖД сформируют и закрепят за крупными железнодорожными узлами 22 противоразмывных поезда. Они состоят из 129 единиц подвижного состава, гружёного щебнем, бутовым камнем, песком, а также комплектами аварийно-восстановительных инструментов и материалами. Из них 13 поездов будут базироваться в Забайкальском крае, девять – в Амурской области.

В 2021-2022 годах в Забайкальском крае резко осложнилась гидрометеорологическая ситуация. Текущей зимой выход грунтовых вод в виде наледей приобрел массовый характер. Из-за зимнего паводка режим ЧС ввели в четырёх районах Забайкальского края. С начала 2022 года подразделения ЗабЖД принимали участие с привлечением тяжёлой техники и специалистов в ликвидации выхода грунтовых вод в пяти населенных пунктах, сообщает пресс-служба ЗабЖД.