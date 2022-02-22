Амурчанка рассказала о ситуации с беженцами из ДНР и ЛНР в центральной России
Бывшая жительница Приамурья теперь живёт в Ростовской области, куда начали приезжать беженцы и донбасских республик
В субботу, 19 февраля, стало известно, что с Донбасса начали эвакуировать людей. В первую очередь людей вывозили в близлежащую Ростовскую область. Минувшей ночью президент России Владимир Путин объявил о подписании указов о признании ДНР и ЛНР. Корреспондент Амур.инфо связался с бывшей амурчанкой, которая сейчас проживает в Ростовской области, чтобы узнать, как сейчас там развиваются события.
— Здесь ещё на выходных ввели режим «Чрезвычайной ситуации». Беженцев везут в область. В самом Ростове спокойно, – рассказала Юлия.
Она добавила, что по информации из местных СМИ и от знакомых она знает, что людей с Донбасса везут в пункты временного размещения в Ростовской и Белгородской областях. Кого-то везут в Воронежскую или даже Ленинградскую области.
— Была проездом в Белгороде две недели назад, там куча военной техники вдоль дорог и военные на каждом углу. А знакомые, которые по М4 в Сочи на днях ездили, рассказывали, что по дороге встречается много военной техники.
Напомним, что ранее губернатор Амурской области Василий Орлов объявил о том, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом же заявили главы других Дальневосточных субъектов.
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