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22февраля
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сегодня, 18:32 0

В Шимановске школьники сломали фонари на площади Победы

Сейчас их ищет местная администрация

В Шимановске школьники сломали фонари на площади Победы
Фото: www.instagram.com/meriiashimanovska

В Шимановске 17 февраля около 18:30 двое школьников разбили фонари на площади Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сначала к ним подошла женщина. После того как она ушла, несовершеннолетние начали бить фонари.

Сотрудники мэрии просят сообщить всех, кто знает этих детей, по телефону 8 (924) 583-17-69, либо в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Шимановский»: 8 (999) 251-52-42.

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#дети #происшествия #Шимановск

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