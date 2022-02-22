В Шимановске школьники сломали фонари на площади Победы

Фото: www.instagram.com/meriiashimanovska

В Шимановске 17 февраля около 18:30 двое школьников разбили фонари на площади Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сначала к ним подошла женщина. После того как она ушла, несовершеннолетние начали бить фонари.

Сотрудники мэрии просят сообщить всех, кто знает этих детей, по телефону 8 (924) 583-17-69, либо в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Шимановский»: 8 (999) 251-52-42.