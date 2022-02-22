Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 2

Василий Орлов поручил обеспечить бюджетные учреждения Амурской области местными продуктами

Это касается школ, больниц и учреждений соцзащиты

Василий Орлов поручил обеспечить бюджетные учреждения Амурской области местными продуктами
Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области поручил обеспечить бюджетные учреждения (школы, больницы, организации соцзащиты) качественными продуктами питания местного производства.

Исполняющий обязанности министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева сообщила, что общий объем продукции, закупленный учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты Приамурья в 2021 году, составил более 1,1 миллиарда рублей, в том числе 947,1 миллиона рублей – доля местной продукции.

— Максимальная доля местных производителей представлена в молочной продукции – молоко, кисломолочная продукция, сметана, творог. Кроме этого, по сравнению с 2020 годом вырос объем закупки местной продукции по следующим позициям: мясо курицы, колбасные изделия, яйцо куриное, борщевой набор, кондитерские изделия. Менее закупаемым продуктом по-прежнему остается сыр. Причиной является то, что сыр у нас в регионе производится в малых объёмах, – пояснила Екатерина Киреева.

В Приамурье по поручению губернатора проводится работа по использованию товаров местного производства в системе питания бюджетных учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Мы должны обеспечить школы, больницы и учреждения социальной защиты населения действительно качественными продуктами от местных товаропроизводителей. В целом считаю, что работа в данном направлении на сегодняшний день организована неплохо. В дальнейшем необходимо придерживаться тех же параметров, которые были озвучены на совещании по каждому из направлений, – заключил глава области.

Просмотров всего: 106

#губернатор #сельское хозяйство

распечатать


Общество

Сельхозземли Приамурья обследуют с помощью технологии космического мониторинга
Экономика

На Дальнем Востоке ввели дополнительные меры поддержки для сельхозпроизводителей
Общество 1

Открыт приём документов на гранты амурского губернатора
Власть 7

Василий Орлов поздравил амурских военных с Днём защитника Отечества
Комментарии
Показать все (2)
  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 часа назад

    Если только соей

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Ага, соя вся в Китай уходит.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь