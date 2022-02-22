Василий Орлов поручил обеспечить бюджетные учреждения Амурской области местными продуктами

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Губернатор Амурской области поручил обеспечить бюджетные учреждения (школы, больницы, организации соцзащиты) качественными продуктами питания местного производства.

Исполняющий обязанности министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева сообщила, что общий объем продукции, закупленный учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты Приамурья в 2021 году, составил более 1,1 миллиарда рублей, в том числе 947,1 миллиона рублей – доля местной продукции.

— Максимальная доля местных производителей представлена в молочной продукции – молоко, кисломолочная продукция, сметана, творог. Кроме этого, по сравнению с 2020 годом вырос объем закупки местной продукции по следующим позициям: мясо курицы, колбасные изделия, яйцо куриное, борщевой набор, кондитерские изделия. Менее закупаемым продуктом по-прежнему остается сыр. Причиной является то, что сыр у нас в регионе производится в малых объёмах, – пояснила Екатерина Киреева.

В Приамурье по поручению губернатора проводится работа по использованию товаров местного производства в системе питания бюджетных учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Мы должны обеспечить школы, больницы и учреждения социальной защиты населения действительно качественными продуктами от местных товаропроизводителей. В целом считаю, что работа в данном направлении на сегодняшний день организована неплохо. В дальнейшем необходимо придерживаться тех же параметров, которые были озвучены на совещании по каждому из направлений, – заключил глава области.