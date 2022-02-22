Новая жена Павла Мамаева борется за сына с бывшим мужем
Надежда Санько рассказала, отдаст ли сына бывшему мужу-мусульманину
У 36-летней жены Павла Мамаева есть ребёнок от первого брака. Бывший муж Надежды Санько – мусульманин. Мужчина сразу заявил, что в случае развода сын останется с ним. Недавно новая супруга футболиста ответила на вопрос, с кем будет жить её ребёнок, сообщает «СтарХит».
Санько на днях ответила на вопрос подписчиков о своём сыне от предыдущего брака, ведь в её ситуации всё не так просто.
Надежда рассказала, что её сын живёт вместе с ней, но часто бывает в гостях у отца. По её словам, будет ли ребёнок и дальше жить с ней – вопрос непростой, но она старается его решить. При этом Санько не собирается отдавать своего сына кому бы то ни было. Ранее Алана Мамаева рассказывала, что Надежда в своё время приняла ислам из-за мужа-чеченца.
Теперь бывшие подруги стали врагами. Когда Алана узнала, что у Павла роман с Надеждой, то встала на тропу войны. Она обвинила бывшую приятельницу в том, что та давно хотела увести спортсмена из семьи. При этом Санько заявляет, что никогда не дружила с Аланой.
Сейчас Надежда и Павел ждут ребёнка. Блогер не распространялась об этом, но её поклонники сами заметили округлившийся живот. Санько до сих пор не делится радостной новостью, лишь показывает букеты, которые дарит ей футболист.
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