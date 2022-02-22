В Амурской области начали завозить уголь в отдалённые сёла

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По поручению губернатора Василия Орлова в амурские сёла начали завоз угля раньше. Зейский район для прохождения отопительного периода 2021-2022 годов и создания нормативного запаса на отопительный сезон в 2022-2023 годы, сообщает правительство Амурской области.

Уголь поставляют два предприятия. В посёлок Октябрьский уже завезено 300 тон. В марте-апреле будет создан запас в населённых пунктах Бомнак и Горный.

В село Ивановское Мазановского района уголь заготовлен полностью. Продолжается завоз в Селемджинском районе – до начала весны уголь будет завезен в полном объёме.

— Всё идёт в плановом режиме, – отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Вадим Кирпиков.

На заседании правительства губернатору области Василию Орлову доложили, что фактические запасы топлива на складах предприятий ЖКХ, осуществляющую свою деятельность на имуществе всех форм собственности, составляют: уголь 267,3 тысячи тонн; мазут 2,8 тысячи тонн; дрова 2 тысячи тонн.