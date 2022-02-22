Большинство россиян одобрили помощь мирным жителям ДНР и ЛНР

Подавляющее большинство опрошенных – 82 % – относятся к этому положительно. 78 % отметили, что решение о приёме в российских регионах жителей из ДНР и ЛНР было верным.

Эвакуация женщин, детей и стариков в Россию началась 18 февраля. Несколько десятков регионов заявили о том, что готовы принять жителей Донбасса. В их числе – и Амурская область. Итоги опроса ВЦИОМ прокомментировали политологи, общественники и политики.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заметил, что, помогая беженцам с Донбасса, Россия ведет себя нравственно и по-человечески.

— Наша страна поступила так, как поступала всегда. В дальнейшем возможно для размещения людей использовать сеть санаториев, например, в Крыму. Еще очень важно найти такие места, чтобы обеспечить непрерывность учебы для детей. Здесь хорошо подходят «Артек», «Орлёнок», «Сириус» и другие лагеря, – прокомментировал он правовому агентству РАПСИ.

По мнению сенатора Константина Долгова, принять беженцев с Донбасса – решение правильное с общегуманитарной точки зрения.

— Не могу понять возмущение некоторой части нашего общества из-за выделения денег и сил для помощи беженцам. Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие. И в большинстве своём российское общество его проходит более чем успешно, – заявил он газете «Взгляд».

Политолог Марат Баширов в интервью Lenta.ru подчеркнул, что жителям Донбасса некуда бежать, кроме России.

— Мы видим, что в Донбассе происходит гуманитарная катастрофа. Когда у вас за несколько дней выезжают более 60 тысяч человек, то это, конечно, очень серьёзный поток. Все же видят, что идут массовые обстрелы. Попадают по улицам, по детским садам, по жилым домам. Гибнут люди на остановках. Поэтому общее настроение россиян абсолютно единое, – пояснил он.