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22февраля
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сегодня, 15:03 3

После признания Россией Донбасса созван срочный Совбез ООН

Страны Запада грозят суровыми санкциями

После признания Россией Донбасса созван срочный Совбез ООН
Фото: pixabay.com

После того как президент Владимир Путин объявил о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, их независимости от Киева и пообещал им всестороннюю, в том числе военную, помощь, в Нью-Йорке в срочном порядке созвали Совет безопасности ООН.

На совете со стороны ряда стран, в частности Украины и США, прозвучали упрёки в сторону России. РФ обвинили в нарушении Минских соглашений и воссоздании Российской империи. Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ отметил, что наша страна никогда стороной Минских соглашений, в отличие от Киева и Донбасса, не являлась, а потому нарушить ничего не могла. Российский дипломат заявил, что главная цель признания ЛНР и ДНР – остановить кровопролитие в Донбассе.

Между тем, уже утром 22 февраля рубль серьёзно подешевел по отношению к доллару, евро и юаню, а стоимость акций российских компаний существенно упала в цене. Ряд стран, таких как США, Япония, Великобритания, Евросоюз, заявили о скором введении санкций в отношении России. Пока эти санкции ограничились рядом мер в отношении Донбасса со стороны США.

В российском правительстве считают, что страна спокойно переживёт новые санкции. На восстановление Донбасса может потребоваться порядка 15 миллиардов рублей, что, в масштабах страны, не слишком большая сумма.

Между тем, в самом Донбассе продолжаются взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил ополченцев и Украины. Две БМП и несколько украинских военнослужащих даже пересекли российскую границу, выходя из боя с народной милицией. Они были, как сообщили в ФСБ России, уничтожены огнём российских пограничников, один украинский военнослужащий взят в плен.

По приказу президента Владимира Путина российские войска пришли в движение, чтобы занять оборонительные позиции в Донбассе.

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#армия #российская власть #Украина

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    6 часов назад

    "В российском правительстве считают, что страна спокойно переживёт новые санкции."

    Ну да, им виднее.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    5 часов назад

    Welcome в КНДР.

  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    "На восстановление Донбасса может потребоваться порядка 15 миллиардов рублей, что, в масштабах страны, не слишком большая сумма." "В российском правительстве считают, что страна спокойно переживёт новые санкции."

    Конечно дёшево, россиянам только на 2х разовое питание придется перейти и потерпеть до светлого будущего, которое вот уже лет 30 не наступает.

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