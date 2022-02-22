После признания Россией Донбасса созван срочный Совбез ООН

На совете со стороны ряда стран, в частности Украины и США, прозвучали упрёки в сторону России. РФ обвинили в нарушении Минских соглашений и воссоздании Российской империи. Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ отметил, что наша страна никогда стороной Минских соглашений, в отличие от Киева и Донбасса, не являлась, а потому нарушить ничего не могла. Российский дипломат заявил, что главная цель признания ЛНР и ДНР – остановить кровопролитие в Донбассе.

Между тем, уже утром 22 февраля рубль серьёзно подешевел по отношению к доллару, евро и юаню, а стоимость акций российских компаний существенно упала в цене. Ряд стран, таких как США, Япония, Великобритания, Евросоюз, заявили о скором введении санкций в отношении России. Пока эти санкции ограничились рядом мер в отношении Донбасса со стороны США.

В российском правительстве считают, что страна спокойно переживёт новые санкции. На восстановление Донбасса может потребоваться порядка 15 миллиардов рублей, что, в масштабах страны, не слишком большая сумма.

Между тем, в самом Донбассе продолжаются взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил ополченцев и Украины. Две БМП и несколько украинских военнослужащих даже пересекли российскую границу, выходя из боя с народной милицией. Они были, как сообщили в ФСБ России, уничтожены огнём российских пограничников, один украинский военнослужащий взят в плен.

По приказу президента Владимира Путина российские войска пришли в движение, чтобы занять оборонительные позиции в Донбассе.