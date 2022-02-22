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57-летняя актриса Кортни Кокс рассказала о зависимости от «уколов красоты»

Кортни Кокс призналась, что много лет пыталась угнаться за молодостью

57-летняя актриса Кортни Кокс рассказала о зависимости от «уколов красоты»
Фото: funart.pro

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс недавно призналась, что сожалеет о своем злоупотреблении «уколами красоты». В интервью журналу Sunday Times Style актриса рассказала, что долгое время не понимала, как неестественно выглядит после омолаживающих процедур, сообщает Оk-magazine.ru.

57-летняя актриса объяснила, что раньше пыталась бороться со старением при помощи различных инъекций и других процедур, но однажды поняла, что зашла слишком далеко.

По словам Кортни, она в течение долгих лет пыталась удержать молодость. При этом звезда не понимала, что выглядит очень странно после многочисленных «уколов красоты». Она призналась, что сейчас никогда бы не сделала того, что делала со своим лицом раньше.

В какой-то момент Кокс решила поставить точку в бесконечных уколах. Теперь актриса пользуется более консервативными методами омоложения, поскольку по-прежнему хочет хорошо выглядеть. Вместе с тем Кортни не может поверить, что скоро ей исполнится 60 лет. По её словам, ей «сложно даже представить себе это».

Сейчас Кортни Кокс помолвлена с 45-летним певцом Джонни Макдэйдом. Актриса чувствует себя молодой и не переживает по поводу того, что старше многих своих друзей.

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#шоу-бизнес

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