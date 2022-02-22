В Благовещенске состоится прощание с Вячеславом Горячевым

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области

В Благовещенске состоится прощание с безвременно ушедшим из жизни руководителем Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вячеславом Горячевым.

Прощание запланировано на 11 часов 23 февраля в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы по адресу в Благовещенске: переулок Рёлочный, 15. Ранее Амур.инфо сообщало о кончине Вячеслава Григорьевича.

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Виктория Большакова