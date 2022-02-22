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22февраля
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сегодня, 14:41 0

В Благовещенске состоится прощание с Вячеславом Горячевым

Проститься с умершим можно 23 февраля

В Благовещенске состоится прощание с Вячеславом Горячевым
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области

В Благовещенске состоится прощание с безвременно ушедшим из жизни руководителем Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вячеславом Горячевым.

Прощание запланировано на 11 часов 23 февраля в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы по адресу в Благовещенске: переулок Рёлочный, 15.

Ранее Амур.инфо сообщало о кончине Вячеслава Григорьевича.

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#память

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