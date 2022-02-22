В Благовещенске состоится прощание с Вячеславом Горячевым
Проститься с умершим можно 23 февраля
В Благовещенске состоится прощание с безвременно ушедшим из жизни руководителем Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вячеславом Горячевым.
Прощание запланировано на 11 часов 23 февраля в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы по адресу в Благовещенске: переулок Рёлочный, 15.
Ранее Амур.инфо сообщало о кончине Вячеслава Григорьевича.
Просмотров всего: 786