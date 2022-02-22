Где и как бесплатно заняться музыкой в Благовещенске?

Помните, многие ребята пытались создавать рок-группы, а девочки искали себя в вокале и джаз-бэндах?

Красивая история, которая бьется о реальность бытия: собраться сложно, денег на студию нет, репетировать бесплатно негде.

Теперь бесплатно заниматься музыкой можно в Городском доме культуры @v_ritme_goroda.blg . Когда-то такой же заинтересованный музыкант по имени Михаил Паршин @mikhail_02_41 , озвучил идею создания площадки для музыкального творчества.



Встреча с мэром @o.g.imameev , защита проекта… и вот теперь в субботу и воскресенье можно приходить заниматься музыкой.







Вокалисты, группы – там ждут всех. Есть звукорежиссёр, есть микрофоны, стойки и даже сцена. Проходите в профиль, изучайте информацию и записывайтесь.







Надеемся, что увидим результаты работы в скором будущем в виде огромных live-концертов или уютных квартирников.







Запись ведётся еженедельно.