Где и как бесплатно заняться музыкой в Благовещенске?
О музыкальной коворкинг студии в нашем материале
Помните, многие ребята пытались создавать рок-группы, а девочки искали себя в вокале и джаз-бэндах?
Красивая история, которая бьется о реальность бытия: собраться сложно, денег на студию нет, репетировать бесплатно негде.
Теперь бесплатно заниматься музыкой можно в Городском доме культуры @v_ritme_goroda.blg . Когда-то такой же заинтересованный музыкант по имени Михаил Паршин @mikhail_02_41 , озвучил идею создания площадки для музыкального творчества.
Встреча с мэром @o.g.imameev , защита проекта… и вот теперь в субботу и воскресенье можно приходить заниматься музыкой.
Вокалисты, группы – там ждут всех. Есть звукорежиссёр, есть микрофоны, стойки и даже сцена. Проходите в профиль, изучайте информацию и записывайтесь.
Надеемся, что увидим результаты работы в скором будущем в виде огромных live-концертов или уютных квартирников.
Запись ведётся еженедельно.
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