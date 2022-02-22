Освобождаем планету от мусора
В Благовещенске прошла акция «РазДельный Сбор»
Ещё в субботу мы опубликовали информацию о том, что сбор идёт и, судя по количество комментариев, эта тема плавно становится реальностью нашего города, что не может не радовать.
Следующая подобная акция пройдёт в третью субботу марта - 19 числа.
Копим вторсырьё, освобождаем планету от мусора.
А теперь в цифрах:
- Собрали 18 пятилитровых бутылок с батарейками (150 кг);
- 1 большой и 2 маленьких бигбега с пластиковыми ПЭТ бутылками;
- 1 бигбег с полиэтиленовыми пакетами и пленкой;
- 8 пакетов по 140 и 240 литров с пакетами 4LDPE; 8 пакетов по 140 и 240 литров с бахилами;
- 10 мешков с железом (150 кг); 10 мешков с алюминием (39 кг);
- 20 пакетов по 140 литров с пластиковыми крышками и канистрами от бытовой химии 2HDPE;
- 4 пакета по 140 литров с прозрачными контейнерами ПЭТ1;
- 4 большие коробки с игрушками, которые отправятся в деревни Константиновского района;
- 1300 кг макулатуры.
Вместе мы многое можем, оказывается!
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