Ещё в субботу мы опубликовали информацию о том, что сбор идёт и, судя по количество комментариев, эта тема плавно становится реальностью нашего города, что не может не радовать.

Следующая подобная акция пройдёт в третью субботу марта - 19 числа.



Копим вторсырьё, освобождаем планету от мусора.







А теперь в цифрах:



- Собрали 18 пятилитровых бутылок с батарейками (150 кг);



- 1 большой и 2 маленьких бигбега с пластиковыми ПЭТ бутылками;



- 1 бигбег с полиэтиленовыми пакетами и пленкой;



- 8 пакетов по 140 и 240 литров с пакетами 4LDPE; 8 пакетов по 140 и 240 литров с бахилами;



- 10 мешков с железом (150 кг); 10 мешков с алюминием (39 кг);



- 20 пакетов по 140 литров с пластиковыми крышками и канистрами от бытовой химии 2HDPE;



- 4 пакета по 140 литров с прозрачными контейнерами ПЭТ1;



- 4 большие коробки с игрушками, которые отправятся в деревни Константиновского района;



- 1300 кг макулатуры.







Вместе мы многое можем, оказывается!