Амурский госуниверситет постепенно возвращается к очному обучению

Фото: Инстаграм-аккаунт @amsu.official

В понедельник, 28 февраля, первые группы студентов Амурского госуниверситета, а это будут второкурсники магистратуры, возвратятся в учебные аудитории вуза. Возобновить занятия в обычном формате было решено по приказу ректора АмГУ Андрея Плутенко.

С 9 марта в университет вернутся выпускные курсы факультета среднего профессионального образования и бакалавриата, 5 и 6 курсы специалитета. Остальные студенты будут оповещены о выходе на занятия дополнительно, сообщается в инстаграм-аккаунте АмГУ. Справка АИ Перевод студентов Амурского государственного университета на дистанционное обучение начался 7 февраля по приказу ректора. Причиной тому было ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Амурской области.

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#COVID 19 #студенты

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Виктория Большакова