Военнослужащего в Благовещенске признали виновным в краже крупной суммы денег

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В Благовещенске военнослужащего одной из воинских частей области признали виновным в краже, сообщает Военный следственный отдел СК России по Благовещенскому гарнизону.

В июле прошлого года осуждённый взял 380 тысяч рублей, которые накопил сожитель его матери. Деньги он потратил вместе со своими друзьями.

Суд назначил виновнику два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.