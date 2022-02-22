Военнослужащего в Благовещенске признали виновным в краже крупной суммы денег
Мужчину приговорили к лишению свободы условно
В Благовещенске военнослужащего одной из воинских частей области признали виновным в краже, сообщает Военный следственный отдел СК России по Благовещенскому гарнизону.
В июле прошлого года осуждённый взял 380 тысяч рублей, которые накопил сожитель его матери. Деньги он потратил вместе со своими друзьями.
Суд назначил виновнику два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
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