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сегодня, 15:53 0

Благовещенца приговорили к штрафу за повторное нарушение ПДД

Мужчина заплатит 200 тысяч рублей и лишится прав на 2,5 года

Благовещенца приговорили к штрафу за повторное нарушение ПДД
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который повторно управлял автомобилем в состоянии опьянения, сообщает Благовещенский городской суд.

В январе 2021 года мужчину признали виновным в управлении авто в состоянии опьянения. На тот момент ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили прав на год и восемь месяцев.

Мужчина выводов не сделал и в сентябре 2021 года вновь сел за руль пьяным. На улице Ленина его остановили сотрудники ДПС. Согласно акту медосвидетельствования, наличие абсолютного спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,659 мг/л, что свидетельствует о состоянии алкогольного опьянения.

В суде мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд признал благовещенца виновным и назначил ему наказание – штраф в размере 200 тысяч рублей. Его также лишили права управлять авто на 2,5 года.

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#транспорт

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