Вера Алентова призналась, что её муж Владимир Меньшов был влюблён в Вертинскую

Вера Алентова недавно представила книгу-автобиографию «Всё не случайно». В своих мемуарах вдова Владимира Меньшова рассказала о том, как режиссёр работал над знаменитым фильмом «Москва слезам не верит» (16+).

По словам актрисы, в роли Людмилы, которую сыграла Ирина Муравьева, Меньшов изначально видел Анастасию Вертинскую. Во время съёмок картины режиссёр даже сочинил стихи на её день рождения.

Алентова признаётся, что муж лишь дважды в своей жизни сочинял стихи: когда ей исполнилось 27 лет, а второй – на день рождения Вертинской. Актриса отмечает, что это было время, когда они расставались.

Вера Валентиновна рассказала, что позже муж прочел ей стихотворение, адресованное Анастасии. Тогда она поняла, что Меньшов «был очарован и, очевидно, влюблён в эту прелестную актрису». Режиссёр надеялся, что роль Людмилы понравится Вертинской, но она заявила, что это «всё не моё».

Также Алентова рассказала, что в день её проб на главную роль Меньшов поставил свечку в церкви, чтобы «Мосфильм» её утвердил. Он признался в этом супруге лишь через пару лет после выхода фильма на экраны. А лет через десять признал, что она сыграла хорошо.