Народный фронт: в Амурской области завышены цены на ПЦР-тестирование

Проведённая активистами Народного фронта проверка показала, что стоимость услуг на ПЦР-тестирование в Амурской области завышена. С января её снизили только в двух коммерческих лабораториях.

По данным Народного фронта, стоимость ПЦР-тестирования по полису обязательного медстрахования составляет около 800 рублей. При этом в частных амурских клиниках за эту услугу берут и по 2,5 тысячи.

— На сегодняшний день при проведении повторного мониторинга стоимости ПЦР-тестирования выявлено, что максимальная цена этой услуги на рынке снизилась лишь на 70 рублей (с 1 970 до 1 900 рублей), и только в двух лабораториях. Учитывая важность ПЦР-тестирования в настоящее время, мы продолжаем держать этот вопрос на контроле и считаем, что цены для населения нашего региона в коммерческих лабораториях не должны быть выше сложившихся рыночных цен в Российской Федерации, – заявил член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Сергей Петрухин.

Он отметил, что в вопрос должны вмешаться региональные власти. Следует, по мнению общественников, и увеличить объёмы бесплатного тестирования по ОМС, чтобы люди не стояли в очередях.

В ОНФ сообщили, что стоимость ПЦР-тестирования в Москве, Пскове, Якутске удалось существенно снизить.

— Значит, резерв этот есть. Но есть и те регионы, где стоимость остается около 3 тысяч. Это Сахалин, Камчатка, Магадан. Причем я хочу сказать, что иногда это и государственные учреждения, а не только частные, потому что у них упали доходы по другим платным услугам, и они таким образом их компенсируют. Генеральная прокуратура анализирует происходящее по всем регионам. И мы очень рассчитываем, что там, где цены неадекватно завышены, появятся предписания как государственным, так и частным организациям, – заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.