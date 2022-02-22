Марина Федункив рассказала об уходе с Comedy Woman после драки с Надеждой Сысоевой

Инцидент между Сысоевой и Федункив произошёл ранним утром в аэропорту. Ранее Надежда рассказывала, что коллега буквально набросилась на неё во время гастролей. Однако Федункив утверждает, что напала на Сысоеву лишь потому, что та послала её подальше.

В You-tube шоу «Сама Меньшова» Марина заявила, что драться не собиралась, а просто ответила на хамство. По её словам, она лишь дала Надежде подзатыльник и «поджопник». Федункив отмечает, что Сысоевой на сцене бы так играть, как она в жизни это отыграла. Актриса призналась, что потом долго анализировала ту ситуацию и пришла к выводу, что поступила бы так же.

После этого Марину на год уволили из Comedy Woman. К тому моменту она уже несколько раз порывалась уходить, ей не нравился репертуар и многое другое. Федункив подчёркивает, что ушла из проекта вовсе не из-за Нади.

Также актриса высказалась по поводу закрытия проекта Comedy Woman. Она считает, что шоу свернули из-за низких рейтингов. При этом сама Марина совсем не жалеет об уходе. По её признанию, в коллективе ей ни с кем не удалось наладить отношений. Федункив объяснила, что всю жизнь дружила с парнями, поэтому ей было сложно в женском коллективе.