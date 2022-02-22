В столице Амурской области начали усиленную борьбу с расклейщиками объявлений

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Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил усилить борьбу с расклейщиками объявлений. Нарушителям грозит штраф и уборка незаконно расклеенных объявлений, сообщили в администрации города.

Незаконную рекламу в основном расклеивают приезжает предприниматели. Они клеят объявления на остановках, деревьях, фасадах домов и пешеходных ограждениях. Такой случай произошел совсем недавно, продавцы верхней одежды «украсили» печатной продукцией остановку. С предпринимателями связались, составили протокол, а объявления заставили снять. Теперь бизнесмену грозит штраф до 5 тысяч рублей.

— С расклейщиками в Благовещенске борются с помощью рейдов, а также автодозвона, где в записанном голосовом сообщении абоненту рекомендуется убрать рекламу. Звонки не прекращаются до тех пор, пока организация не устраняет нарушения, – рассказали в администрации.

Если вы стали свидетелем незаконной расклейки объявлений, зафиксируйте этот факт на фото или видео и обратитесь в полицию или администрацию города.