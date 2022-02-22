Амурская авиабаза пополнилась двадцатью десантниками

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В парашютно-десантной службе Амурской авиабазы теперь на 20 десантников больше. Новобранцы прошли первоначальную профессиональную подготовку в учебном пункте в Свободном, сообщает пресс-служба учреждения.

Учили молодых амурчан инструкторы, которые отработали далеко не один сезон на лесных пожарах в разных регионах. Подготовка длилась две недели. За это время десантникам рассказали о методах тушения лесных пожаров, объяснили основы охраны лесов, оказания первой помощи. Также новобранцы освоили спусковые устройства и принцип действия радиостанций и спутниковых телефонов. Кроме того, они прошли практику, как наземную, так и воздушную. Большое внимание уделили физической и моральной подготовке.

— Именно спуск с вертолета – основной способ доставки личного состава до труднодоступных мест лесного массива, где возникает огонь. Этот выпуск десантников – хороший, заметно, что почти все учились с интересом, успешно сдали экзамены, и надеюсь, в дальнейшем они будут работать у нас, – рассказал старший инструктор ПДПС Амурской авиабазы Дементий Коломеец.

Отмечается, что в этом году Россельхоз поручил увеличить штат десантников со 166 до 168 человек. Так, дополнительно группы набрали в Архаринском и Зейском авиаотделениях, две – в Магдагачинском. В Благовещенске создали новое подразделение, состоящее из пяти групп.