На субсидированные перевозки с ДВ выделят в полтора раза больше денег

Российские власти приняли решение увеличить в полтора раза финансирование программы субсидирования авиаперевозок в ДФО.

— Для Дальнего Востока, занимающего более 40 % территории нашей страны, связанность регионов имеет особое значение. Мы должны дать людям возможность путешествовать, посещать центральную часть России, – прокомментировал это решение полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев.

При этом финансирование увеличат сразу по трём программам: льготных перевозок для молодёжи и пенсионеров, льготных билетов для всех дальневосточников (один субсидированный перелёт туда-обратно в год) и по программе развития межрегиональных авиаперевозок внутри ДФО.