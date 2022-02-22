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22февраля
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сегодня, 13:08 2

На субсидированные перевозки с ДВ выделят в полтора раза больше денег

Решение приняли в российском правительстве

На субсидированные перевозки с ДВ выделят в полтора раза больше денег
Фото: pixabay.com

Российские власти приняли решение увеличить в полтора раза финансирование программы субсидирования авиаперевозок в ДФО.

— Для Дальнего Востока, занимающего более 40 % территории нашей страны, связанность регионов имеет особое значение. Мы должны дать людям возможность путешествовать, посещать центральную часть России, – прокомментировал это решение полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев.

При этом финансирование увеличат сразу по трём программам: льготных перевозок для молодёжи и пенсионеров, льготных билетов для всех дальневосточников (один субсидированный перелёт туда-обратно в год) и по программе развития межрегиональных авиаперевозок внутри ДФО.

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#Дальний Восток #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Ну для молодёжи билет в обратную сторону не нужен. =)

  • Токарев

    Токарев
    51 минута назад

    А количество льготных перелетов ограничили до четырех. Супер идея. В конце года деньги вернут в казну, как неиспользованные

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