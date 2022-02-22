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22февраля
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сегодня, 14:29 1

Обманутый житель областной столицы отдал мошенникам более 6,5 миллиона рублей

Деньги у потерпевшего выманили через подставного финансового эксперта

Обманутый житель областной столицы отдал мошенникам более 6,5 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Гражданин 1978 года рождения перевёл более 6,5 миллиона рублей мошенникам, думая, что вкладывается в акции крупной энергетической компании. В августе прошлого года мужчина получил письмо с предложением заработать на акциях и оставил заявку на сайте, указанном в письме.

Через некоторое время с ним по телефону связался мужчина, представившийся финансовым экспертом, и помог амурчанину сформировать на сайте личный кабинет и вложить первые средства.

В течение нескольких месяцев различные финансовые аналитики убеждали благовещенца вкладывать всё больше денег. Через некоторое время, когда «инвестор» попытался вывести деньги, у него это не получилось, и он, заподозрив неладное, обратился с заявлением в полицию.

Следователем городского отдела полиции возбуждено дело в связи с мошенничеством в особо крупном размере, полиция пытается установить лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#интернет #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    6 часов назад

    только через суд - неосновательное обогащение ст.1102 ГК РФ, а также проценты по ст.1107 ГК РФ.

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