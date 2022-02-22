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Актриса Татьяна Васильева рассказала о зависимости Валерия Николаева

Коллеги Валерия Николаева считают, что у актёра большие проблемы с алкоголем

Актриса Татьяна Васильева рассказала о зависимости Валерия Николаева
Фото: tvcenter.ru

В последнее время 56-летний Валерий Николаев несколько раз попадал в скандалы. Недавно актёр и вовсе оказался в психиатрической клинике из-за своего неадекватного поведения. Коллеги артиста считают, что у него большие проблемы с алкоголем, сообщает Kleo.

Несмотря на заслуги в кино, многие воспринимают Валерия Николаева как дебошира и скандалиста. А с недавних пор его поведение стало сильно пугать коллег.

В шоу «Звёзды сошлись» четвёртая жена актёра Эльмира Земскова рассказала, что сейчас происходит с Валерием. По её словам, муж ещё около двух недель пробудет в психиатрической клинике. Эльмира отметила, что волноваться за Николаева не стоит, ничего серьёзного у него нет.

Коллеги артиста также высказались по поводу его поведения. Жанна Эпле призналась, что до недавних событий считала Николаева абсолютно адекватным человеком.

Однако 74-летняя Татьяна Васильева совсем другого мнения об актёре. Она считает, что неадекватное поведение Валерия вызвано психозом и постоянным употреблением спиртного.

По словам актрисы, её коллега «сильно пьющий и в таком виде ездит на машине». Васильева заявила, что Николаева нужно навсегда лишить водительских прав.

Врач-нарколог шоу также считает, что актёр может быть опасен для окружающих. Она подозревает, что у Валерия может быть биполярное расстройство.

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#шоу-бизнес

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