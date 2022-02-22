Амурские пловцы привезли медали со Всероссийских соревнований

Пловцы из Амурской области приняли участие во Всероссийских соревнованиях «MADE WAVE CLASSIC», которые прошли в Казани. В одном из престижных турниров страны амурчане завоевали три медали, сообщили в министерстве спорта Приамурья.

Амурскую область на соревнованиях представляли 11 воспитанников спортивной школы № 1 города Благовещенска, двое стали призёрами. Богдан Кость взял «серебро» на дистанции 50 метров на спине и «бронзу» на дистанции 200 метров на спине. Егор Кобелев стал третьим на 50-метровке вольным стилем. Четверо спортсменов выполнили 1 разряд.

— От всей души поздравляю ребят, тренеров, родителей и весь наш коллектив с достойным выступлением. Хочу отметить, что большинство ребят впервые принимали участие в соревнованиях такого уровня и на «длинной воде». Ребята тренируются весь год на «короткой воде» в бассейне 25 метров и, конечно, это имеет свои особенности в прохождении дистанции. Однако ребята смогли справиться с психологической нагрузкой, длительным перелетом и достойно выступили, улучшив свои личные спортивные достижения, – прокомментировала директор спортивной школы № 1 Нелли Болдырева.

Участие в соревнованиях принимали 617 спортсменов из 28 регионов.