Амурские ветераны боевых действий прокомментировали указы о признании ЛНР и ДНР

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— По моему мнению, этот указ лет на восемь запоздал. Я думаю, что его подписание несёт больше положительных моментов, чем отрицательных. Нужно понимать, что украинцы и русские неразделимы, но раз так складываются условия, раз мы упустили ситуацию, то это больно ударило по всем нам. В данной ситуации, когда и натовцы напирают, и военные со всех сторон… Я был там, я ездил на Донбасс, и люди там страдают. Я видел своими глазами эти обстрелы, от которых страдает большей частью именно мирное население. Я надеюсь, что сейчас будут заключены соглашения и мирные договоры, и ситуация в регионе станет лучше. Не нужно забывать, что многие граждане ЛНР и ДНР также имеют и российское гражданство, и будет плюсом, что наши военные будут защищать мирное население, – рассказал ветеран Афганистана Валерий Вощевоз.

Он также отметил, что, по его мнению, нападение на Россию маловероятно, но не исключены провокации от местных националистических группировок.

— Я надеюсь, что ситуация будет развиваться спокойно и мирно. Но есть вероятность того, что будут вооружённые столкновения. Очень бы этого не хотелось, ведь там и тут русские люди. Это не на пользу никому, кроме тех, кто разыгрывает этот сценарий, – добавил Валерий Вощевоз. – Очень страшно, что там погибает мирное население, дети погибают. Восемь лет! Ни войны, ни мира. Всегда нужно помнить о людях, сейчас у них хоть какая-то определённость появилась. А правительства должны думать не только о власти, но и о людях.

Мнение о необходимости признания ДНР И ЛНР корреспондент Амур.инфо также узнал у руководителя амурского отделения ДОСААФ Александра Боржко.

— Я считаю, что давно к этому надо было прийти, может быть ещё в 14-м году. Вспомните, какая тогда была позиция Киева по отношению к русскоговорящему населению? Вы знаете, в истории всех стран было много глупостей и ошибок, в том числе и в формировании новой России. И что бы ни творилось в 90-х годах, у нас никогда не было национализма. Никогда никому в голову не взбредало запрещать какие-то языки. Было бы странно, запретить кому-то в России говорить на татарском, на якутском или на башкирском языке. А с чего начали новые правители Украины в 14-м году? С запрета русского языка! Это разве адекватно? Естественно, это вызвало негативную реакцию. Так, кроме того, они сразу силовые методы начали применять, – поделился мнением Александр Боржко.

Он вспомнил, что в начале 90-х годов он служил в Прибалтике. Как раз тогда шёл процесс отделения от СССР Литвы, Латвии и Эстонии. И, по его словам, большая часть русскоязычного населения, которое проживало на территории этих республик, поддерживало отсоединение, потому что местные власти вели более гибкую политику.

— Я помню эти передачи по радио, когда на русском языке обращались: «Уважаемые сограждане! Мы собираемся на улице (к примеру) Амянкяучиса, бывшей улице Ленина. Мы с вами совместно будем решать, как стать независимыми от центра, чтобы мы жили как в Финляндии и Швейцарии». И русские их поддержали. Это потом политика этих государств поменялась по отношению к русскоязычному населению: перестали русских брать на престижные должности, закрывать русские школы и так далее. Я сам свидетель этих событий. А здесь же «топором по обуху»! Когда началась эта дикость, когда пришёлся бомбоштурмовой авиации был нанесён по Донбассу, когда начало гибнуть мирное, ничем не повинное население, то тогда стало ясно что мирными путями с Киевом договориться невозможно. Давным-давно надо было принять такое решение нашим властям. Убивают русских людей. Многие из них имеют российское гражданство. Я считаю, что это решение – исторически-правильное. Какие бы последствия и санкции оно не несло. Если бы оно не было принято – это просто предательство по отношению к нашим людям. Это моё личное мнение, как военного человека.